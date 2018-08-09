Президент Сербии заявил о возможном разграничении в Косове

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном разграничении с албанцами на территории Косова во избежание двустороннего конфликта.

Вучич сообщил, что Сербия сделает все возможное для определения границы, однако окончательное решение должно приниматься совместно с Албанией. Сербский президент уточнил, что не знает, получит ли его предложение поддержку граждан, но отметил, что действует в интересах страны.

Ранее местная пресса сообщила, что проживающие на севере Косова сербы намерены 4 августа объявить об автономии. Именно в этот день истек срок, отпущенный Евросоюзом для разработки устава Сообщества сербских муниципалитетов в Косове. Соглашение было подписано в августе 2015 года, однако в отведенные сроки сообщества так и не были созданы.

Сербия не контролирует Косово с 1999 года. Тогда после бомбардировок тогдашней Югославии авиацией НАТО в регион были введены международные силы. Власть перешла к политическим представителям этнических албанцев, которые составляют в Косове большинство и которые выступали за независимость, обвиняя власти Сербии в ущемлении их прав.

Косово провозгласило автономию в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость Косова признал Международный суд ООН. Соединенные Штаты и большинство стран Евросоюза также признали Косово как независимое государство. К настоящему моменту его признают более половины стран – членов ООН. Среди тех, кто не признает независимость Косова, – Россия, Китай и несколько стран ЕС. Сербия также по-прежнему считает Косово своей территорией, однако Белград согласился начать переговоры с Приштиной об урегулировании отношений.