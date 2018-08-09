Главред TUT.BY призналась в незаконном использовании подписки БелТА

Главный редактор белорусского портала TUT.BY Марина Золотова признала, что журналисты с ее ведома незаконно пользовались платной подпиской на материалы государственного информагентства БелТА. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии.

Следователи также приняли решение об освобождении других задержанных по делу БелТА. Портал TUT.BY передает, что редакторы начали выходить из здания Следственного комитета.

При этом агентство БелаПАН вечером в четверг, 9 августа, сообщает, что его главного редактора Ирину Левшину отправили в изолятор временного содержания в Минске. 9 августа в её доме прошел обыск.

7 августа в редакциях БелаПАН и негосударственного новостного портала TUT.BY прошли обыски. В тот же день были задержаны, а позже арестованы на трое суток несколько журналистов. Международные и белорусские правозащитные организации назвали действия правоохранительных органов нарушающими свободу слова.