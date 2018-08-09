Президент Радио Свобода о преследовании журналистов в Туркмении

Радио Свободная Европа / Радио Свобода поддерживает решение комитета ООН по правам человека о признании Туркмении ответственной за смерть журналистки Огулсапар Мурадовой. Это решение особенно важно в свете продолжающегося давления со стороны властей на корреспондентов Туркменской службы Радио Свобода. С таким заявлением выступил президент медиакорпорации Том Кент.

"Мы приветствуем решение ООН, подтверждающее давние выводы правозащитных организаций: смерть Огулсапар Мурадовой была политически мотивированным преступлением со стороны туркменских властей из-за ее правозащитной деятельности", - сказал Кент.

Вместе с тем, президент Радио Свободная Европа / Радио Свобода отметил, что 12 лет спустя, туркменские журналисты, в том числе Солтан Ачилова, Сапармамед Непескулиев, Ровшен Язмухамедов и Худайберды Аллашов, по-прежнему преследуются властями и подвергаются риску лишения свободы из-за своей профессиональной деятельности. Кент призвал прекратить преследование журналистов.

Огулсапар Мурадова – соучредитель правозащитной организации "Туркменский Хельсинкский фонд". С 2004 года она работала корреспондентом Туркменской службы Радио Свобода. Её арестовали в середине июня 2006 года после контакта с французскими журналистами, которых власти потом обвинили в шпионаже. По данным правозащитников, арест журналистки провели без составления протокола и предъявления обвинений. К ней также не допускали адвокатов. Слушания по делу состоялись в Ашхабаде и проходили в закрытом режиме. Свою вину журналистка не признала. Она погибла в заключении при невыясненных обстоятельствах в сентябре 2016 года. При опознании родственники увидели на теле журналистки множественные травмы. Власти Туркмении свою причастность к гибели Мурадовой не признали.

Правозащитные организации называли дело Мурадовой политически мотивированным и неоднократно выступали с требованием независимого расследования обстоятельств её смерти.

3 августа 2018 года комитет ООН по правам человека признал Туркмению ответственным за пытки и смерть Мурадовой.

