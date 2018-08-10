СМИ: Путин будет активнее разъяснять пенсионную реформу

Президент России Владимир Путин в ближайшее время приступит к "более активному" разъяснению планов по повышению пенсионного возраста. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух близких к президентской администрации источников и регионального чиновника.

По словам собеседников издания, ещё до второго чтения в Госдуме законопроекта о пенсионной реформе, которое состоится не ранее конца сентября, Путин сделает несколько заявлений по этому вопросу. Причем, одно из них, по данным источников, будет приурочено ко Дню шахтера, 26 августа.

По словам собеседника издания, предполагается, что президент может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия. Ранее Путин заявлял, что пенсионная реформа ему не нравится. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что непопулярную реформу проводит правительство, а не президент:

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтенииправительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а сразу несколько социологических служб зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина.