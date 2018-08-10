Родители Мелании Трамп получили американское гражданство

Родители Мелании Трамп, жены президента США, получили американское гражданство. Об этом со ссылкой на их адвоката сообщает "Би-Би-Си".

Родившиеся в Словении Виктор и Амалия Кнавс принесли присягу США на частной церемонии на Манхэттене. Спонсором выдачи им грин-карты, которая стала основанием для получения американского гражданства, стала сама Мелания Трамп.

"Би-Би-Си" отмечает, что родители жены Дональда Трампа получили гражданство, несмотря на то, что сам президент США неоднократно выступал против так называемой "цепной миграции", когда граждане США помогают переехать в страну своим родителям.