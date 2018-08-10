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В Карелии полностью сгорела деревянная церковь XVIII века

Успенский собор, памятник деревянного зодчества XVIII века

В Карелии в городе Кондопога полностью сгорела церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1774 году. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.

В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сказали, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

Церковь – объект культурного наследия федерального значения. Она является памятником заонежской деревянной архитектуры и символом города Кондопога. Храм расположен на берегу Онежского озера. Его высота 42 метра.

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