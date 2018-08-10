Блогер рассказал о фабрике троллей в администрации Самарской области

В администрации губернатора Самарской области, предположительно, работает группа так называемых интернет-троллей. Они оставляют комментарии в поддержку Дмитрия Азарова – исполняющего обязанности главы региона. Работа "троллей" связана с выборами губернатора, которые назначены на единый день голосования 9 сентября. Информацию об этом опубликовал самарский блогер Александр Сергеев.

Ему удалось получить доступ к аккаунту одного из "троллей" во "ВКонтакте". Из переписки между комментаторами следует, что их работу курировал Дмитрий Дьячков – глава проекта молодых журналистов в Самарском доме молодежи. Указания Дьячков, предположительно, получал от Сергея Кассирова – сотрудника департамента социальных коммуникаций в администрации губернатора.

Блогер Сергеев заявил изданию "Медуза", что в группе троллей, по его мнению, работают около 150 комментаторов, около двадцати координаторов и несколько человека из администрации. Власти Самарской области отрицают сведения о троллях.