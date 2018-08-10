Волонтер штаба Навального получил политическое убежище в США

Волонтер оппозиционера Алексея Навального, получил политическое убежище в США, после того был похищен и избит в марте этого года. Люди в масках, представившиеся сотрудниками ФСБ, угрожали детям Алексея Мужецкого. Об этом сообщает правозащитная группа "Агора".

Активист эмигрировал в США со своей семьей. На прошедших выборах президента России он работал наблюдателем на одном из избирательных участков в Ставрополе. Мужецкий зафиксировал ряд нарушений во время голосования. 24 марта его похитили неизвестные и вывезли в лес, где после избиений пообещали "оторвать голову, если не успокоится".

На президентских выборах в России 2018 года наблюдатели неоднократно фиксировали такие нарушения, как подвоз избирателей с использованием административного ресурса, а также о "вбросах" бюллетеней в урны. Несколько таких эпизодов запечатлели камеры наблюдения. Ряд наблюдателей пожаловались, что на них оказали давление и не дали работать на участках. В Центризбиркоме выборы назвали прозрачными и заявили, что серьезных нарушений не было.

Президентом России в четвертый раз был избран Владимир Путин. За него проголосовало более 76 процентов голосов избирателей.