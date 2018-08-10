В Перми скончался стрит-арт художник Александр Жунев. Автору картины "Гагарин. Распятие" было 34 года. Об этом сообщила жена художника на своей странице в Facebook.

Жунев стал широко известен в 2015 году, когда разместил свою работу "Гагарин. Распятие" на одном из зданий в Перми. Идеей для композиции послужил День космонавтики, который праздновался в тот год одновременно с Пасхой. "Мне хочется предостеречь науку и религию от новых ошибок, подобных сжиганию Джордано Бруно", - заявил тогда Жунев. Через несколько дней изображение закрасили, а автора приговорили к штрафу. Среди известных работ Жунева портрет художника-акциониста Петра Павленского в Москве. Картину в поддержку арестованного акциониста тогда закрасили сотрудники полиции. Жунев был организатором стрит-арт фестиваля "Экология Пространства", проходившего в Перми с 2012 по 2014 год.