Генассамблея ООН утвердила "главного правозащитника"

Генеральная Ассамблея ООН одобрила кандидатуру Мишель Бачелет на пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Решение принято консенсусом 193 представителей всех государств – членов ООН.

Ранее, 8 августа, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост главы агентства ООН, которое следит за соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей декларацией прав человека.

Верховный комиссариат по правам человека был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В настоящее время его возглавляет Зейд Раад аль-Хусейн, его мандат завершается 31 августа.