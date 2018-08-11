Киев подал иск в ЕСПЧ из-за нарушения прав политзаключенных в РФ

Киев подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушениях прав украинских политзаключённых в России. Об этом сообщил в фейсбуке заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина. По его словам, речь идет о 71 политзаключенном.

Киев обвиняет Москву в нарушении ряда статей Конвенции по правам человека, которые, в частности, касаются запрета пыток, личной свободы и свободы выражения взглядов.

В конце июля ЕСПЧ призвал российские власти обеспечить лечение украинскому режиссеру Олегу Сенцову. С 14 мая он держит голодовку в колонии в городе Лабытнанши. Такое решение было принято в связи с иском украинского режиссёра, который обвинял российские власти в нарушении статей Конвенции по защите прав человека.

На сегодняшний день в ЕСПЧ Украина подала пять исков против России. Два из них касаются нарушений прав человека в аннексированном Крыму, еще три — ситуации в Донбассе.

Россия неоднократно заявляла, что в стране нет политзаключенных. А люди, о которых говорят в Киеве — осужденные в рамках уголовного законодательства.