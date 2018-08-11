В ходе протестов в Бухаресте пострадали более 400 человек

Более 400 человек пострадали в ходе массовых протестов в Бухаресте. Протестующие по всей Румынии требуют отставки правительства и проведения новых парламентских выборов. Они обвиняют правящую Социал-демократическую партию в коррупции и называют ее "Партией воров". По разным данным, всего в акциях протеста приняли участие от 60 до 100 тысяч человек.

Протестующие собрались на центральной площади Бухареста и заблокировали движение на прилегающих улицах. Затем они начали кидать бутылки с водой. Жандармы вытеснили участников митинга с центральной площади и применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Президент Клаус Йоханнис осудил жесткие действия жандармерии и публично потребовал срочных объяснений от главы МВД.

Инициатором протеста стали румыны, которые живут и работают за рубежом. В частности, в странах Западной Европы проживают от трех до пяти миллионов румынских граждан. Большинство объясняет свой переезд отсутствием перспектив дома.

На президентских выборах в 2014 году в Румынии победил правоцентристский президент Клаус Йоханнис. Считается, что он одержал победу именно благодаря голосам зарубежной диаспоры. Парламентские выборы в 2016 году выиграли социал-демократы. Сторонники президента обвиняют социал-демократов в коррупции. Социал-демократы в свою очередь обвиняют президента в злоупотреблении властью.

