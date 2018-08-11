Адвокат Сенцова: четвертый кризис может случиться в любое время

У Олега Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы. Об этом заявил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе. Он виделся с ним в колонии три дня назад.

По словам юриста, четвертый кризис может случиться в любое время. Конкретных прогнозов по состоянию Сенцова пока нет. Он голодает уже 90 дней, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Режиссер принимает медицинскую смесь, чтобы оставаться в сознании, отметил Динзе.

Несколько дней назад в письме своей сестре Олег Сенцов написал, что "все катастрофически плохо" и "конец близок". Но голодовку украинский режиссер прекращать не намерен.

С призывом освободить Сенцова к российским властям обратились США, Евросоюз, ряд политиков и культурных деятелей. Украина неоднократно предлагала обменять Сенцова на россиян, которые отбывают заключение в украинских тюрьмах. Но договориться пока не удалось.

Накануне, 10 августа, состояние здоровья Сенцова обсудили по телефону президенты Франции и России. Эммануэль Макрон выразил опасение за жизнь украинского режиссера и заявил о необходимости "срочного гуманитарного решения ситуации". Владимир Путин пообещал "откликнуться" на эту просьбу, заявил Елисейский дворец. В Кремле подтвердили, что Путин и Макрон обсудили ситуацию с Сенцовым, но не сообщили подробностей разговора. В сообщении на сайте президента России имя Сенцова не упоминается.

Федеральная служба исполнения наказаний назвала информацию об ухудшении здоровья осужденного не соответствующей действительности.

14 мая Олег Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.