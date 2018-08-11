США сокращают финансовую помощь Палестинской автономии

Соединенные Штаты могут окончательно прекратить оказание многомиллионной финансовой помощи Палестинской автономии. Об этом сообщает Национальное общественное радио США со ссылкой на официальные источники.

Экономическая помощь в размере 251 миллиона долларов была приостановлена в ответ на критику со стороны Палестинской администрации решения президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля.

Тогда же Вашингтон заморозил передачу трехсот миллионов долларов комитету ООН по делам палестинских беженцев.

"Мы жертвуем в пользу палестинцев сотни миллионов долларов ежегодно и не имеет за это от ни благодарности, ни уважения", - написал тогда Трамп в твиттере.

Неопределенность вокруг размораживания американской помощи, по информации источников, сохранялась до прошедшей на днях консультации госсекретаря Помпео и советника Трампа по Ближнему Востоку Джареда Кушнера. На ней было окончательно решено свести к самому минимуму трансферты палестинцам до конца текущего финансового года.

Из-под эмбарго выведены средства, предназначенные для палестинских силовых структур, которые сотрудничают с Израилем в обеспечении безопасности на Западном берегу Иордана. 25 миллионов долларов будут переданы больницам в Восточном Иерусалиме, которые обслуживают в основном арабских пациентов.

