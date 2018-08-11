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Турция готовит ответ на санкции Соединенных Штатов

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе, 11 июля 2918 года

Турция подготовит ответные меры на введенные США новые пошлины на турецкие алюминий и сталь. Об этом заявил турецкий МИД. В министерстве отметили, что президент США Дональд Трамп, принимая решение о введении пошлин, пренебрег правилами Всемирной торговой организации.

10 августа США объявили об увеличении пошлин на алюминий (до 20 процентов) и сталь (до 50 процентов) из Турции. Как заявил Трамп, отношения Анкары и Вашингтона "не так хороши".

1 августа США ввели санкции в отношении двух министров Турции – главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля. Вашингтон считает их причастными к преследованию американского священника Эндрю Брансона. Санкции введены в рамках "акта Магнитского". Турецкие власти обвиняют Брансона в шпионаже, терроризме и причастности к попытке переворота в 2016 году.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в своей статье в газетеThe New York Times отметил, что односторонние действия со стороны американской администрации заставят Анкару искать новых союзников.

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