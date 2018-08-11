Донбасс: видео с дрона подтверждает, что "Россия затягивает конфликт"

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал видеокадры, снятые в на украинско-российской границе в ночь на 8 августа. Волкер обратил внимание на две колонны грузовых автомобилей. Одна выезжала с территории Украины в Россию, другая двигалась в противоположном направлении – с российской территории на территорию Украины. Американкий дипломат отмечает, что Россия не допускает наблюдателей ОБСЕ в приграничную зону. Беспилотный аппарат, который вёл съёмку, принадлежит миссии наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

Представитель Госдепартамента заявляет, что налицо один из способов намеренного затягивания конфликта на востоке Украины, несмотря на международные усилия по установлению мира в Донбассе.

Ранее сообщалось, что беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксировал передвижение военной техники через российско-украинскую границу. Как следует из отчета наблюдателей, это произошло в ночь на 8 августа. Сначала колонна из восьми военных грузовиков по грунтовой дороге, вдали от пограничных пропускных пунктов, въехала на территорию России. Позднее схожий конвой пересек российско-украинскую границу, въехав на территорию Донбасса.

​Украина и западные государства обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Кремль обвинения отвергает.