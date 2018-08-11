В Локарно получили награды фильмы о мигрантах и педофилах

В Локарно завершился 71-ый международный кинофестиваль. Церемония награждения победителей прошла на главной площади города, которая в дни фестиваля превращается в самый большой в Европе кинотеатр на 8 тысяч мест. Жюри главного конкурса во главе с режиссером Цзя Чжанке наградило "Золотым леопардом" фильм Йео Сью Хуа "Воображаемая земля". Вторая полнометражная картина сингапурского режиссера посвящена судьбе гастарбайтеров. Рабочий из Китая устраивается на строительство намывного берега в Сингапуре и исчезает, заведя виртуальную дружбу с таинственным геймером. Полицейскому инспектору предстоит распутать клубок загадок. "Мой фильм перемещается между разными реальностями, напоминая Сингапур как таковой – город, который постоянно меняет форму и похож на сон", – говорит режиссер.



Специальный приз жюри получила документальная драма Иоланды Зоберман «М» – история израильского актера и певца Менахема Ланга, которого в детстве насиловали педофилы в хасидской общине. Многие дети пострадали, и Менахем Ланг решает открыть миру грязные тайны, которые скрывали много лет. Название «М» многозначно. Тут и имя Менахем, и отсылка к драме Фрица Ланга, однофамильца героя, и первая буква слова messer – нож: фильм кончается словами Кафки о том, что он носит с собой нож, чтобы и атаковать свой народ, и защищать его. Российские зрители знают Иоланду Зоберман по фильму "Я – Иван, ты – Абрам", получившему приз Московского кинофестиваля в 1993 году.



В конкурсе дебютов главную награду получила драма "Хаос" о судьбе трех сирийских женщин, в конкурсе экспериментальных фильмов – история китайской семьи, погрязшей в долгах, "Хрупкий дом".

Единственный фильм из России в программе фестиваля – короткометражная лента "Смерть Меня" Михаила Максимова – череда образов, отражающих хаос начала 90-х годов и главное нераскрытое преступление той поры – убийство священника Александра Меня.



На главной площади Локарно показывали как знаменитые ("Манила в когтях света" Лино Брока, "Семь" Дэвида Финчера), так и новейшие фильмы, в том числе сериал Брюно Дюмона "Кванкван и нелюди". Фестиваль завершился премьерой комедии французских режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна «Мне хорошо».