В Барнауле 450 семей не получат помощи, которой ждали годами

В Барнауле, административном центре Алтайского края, власти исключили 540 семейных пар из программы социальной помощи. Большинство супругов, ставшие за последние годы родителями, годами стояли в очереди на получение жилищного сертификата, по которому из бюджета им должны возместить от 30 до 45% стоимости новой квартиры.

Как сообщил местному изданию "Наши Новости" представитель общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг, из очереди удалены те, кто достиг 35-лет и, таким образом, больше не отвечает критериям социальной программы государственной помощи.

В этом списке были многодетные семьи и те, кто ожидал компенсации с 2010 года. Ныне в очереди на получение жилья в регионе по программе "Молодая семья" числится более 6 тысяч семей. Те из них, кому грозит исключение из программы, объединились в инициативную группу и написали открытое письмо врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко.

По их словам, в первые годы власти выдавали по 800 сертификатов в год, а в этом году получить их удалось лишь 26 семьям. Люди требуют увеличить финансирование программы и привлечь федеральные средства.

За последние 5 лет бюджет программы помощи молодым семьям в Алтайском крае сократился в 20 раз – с 684 миллионов рублей в год до 31 миллиона. В городской администрации представителям инициативной группы сообщили, что средств на увеличение финансирования этой жилищной программы в 2018 году нет.