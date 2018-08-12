10 человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере

Десять человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере. Инцидент произошел после городского карнавала. Нападавшему удалось скрыться.

Посетители получили ранения разной степени тяжести. Врачи уверяют, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Жертв удалось избежать, так как нападение произошло после окончания карнавала и люди начали расходиться.

Личность преступника и его мотивы до сих пор устанавливаются. Полиция ведёт расследование.

