Агентство NASA запустило зонд для исследования Солнца

Космическое агентство NASA объявило о запуске ракеты-носителя с солнечным зондом Parker. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, в США.

Миссию готовили 10 лет и планировали отправить в космос накануне, но у аппарата обнаружили проблемы с передачей данных. Аппарат окажется у цели к 2024 году. Parker приблизится к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, войдя в солнечную корону. Так близко к звезде не подлетал еще ни один космический аппарат.

Зонд исследует солнечный ветер и атмосферу солнца. Ему придётся работать при экстремально высокой температуре - 1000 градусов Цельсия. За семь лет станция облетит вокруг Солнца 24 раза.

Проект оценивается в 1,5 миллиарда долларов.