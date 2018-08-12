Минобороны РФ рассекретило документы времен Второй мировой войны

Министерство обороны России в честь дня военно-воздушных сил обнародовало фотокопии архивных документов, относящихся ко Второй мировой войне.

Среди опубликованных документов - копия рукописного приказа Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Сталин надиктовал его Георгию Маленкову и подписал в ночь на 9 августа 1941 года. В соответствии с приказом, части самолётов удалось долететь до Берлина с аэродромов в Эстонии и сбросить бомбы. В конце августа 1941 года атаки были прекращены. Тогда германская армия заняла Таллин.

Минобороны также рассекретило наградные документы некоторых советских лётчиков и аналитические документы по самолетам времён войны.

