Коллега Влада Листьева назвал имя заказчика его убийства

Тележурналист, ведущий и продюсер Дмитрий Захаров, в прошлом коллега Владислава Листьева, убитого в 1995 году генерального директора Первого телеканала, назвал заказчиком преступления ныне покойного олигарха Бориса Березовского. Об этом он сообщил в интервью каналу MixTV, запись доступна на YouTube, сообщает Lenta.ru.

Захаров связал гибель Листьева с монополией на размещение рекламы на главном российском телеканале.

«Процентов с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых", сказал Захаров, имея в виду Бориса Березовского, найденного мёртвым в 2013 году в Аскоте, близ Лондона. По мнению Захарова, всё "было настолько очевидным, что расследовать, собственно, было нечего». Речь шла о четверти миллиардов долларов, которые, как следует из слов Захарова, терял Березовский в результате действий Листьева.

Тележурналист и генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТ) Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто.