В Томске группа "Сну-сну" представила коллекцию смирительных рубашек

В Томске на фестивале молодого искусства "Вокруг_3.0" местная арт-группа "Сну-Сну" представила авторскую коллекцию смирительных рубашек под названием "Руки превращаются…". На изготовление 12 моделей ушел месяц.

Коллекция выполнена по эскизам художника Александра Колпакова и дизайнера Лолиты, сообщило издание "Сибирь.Реалии" со ссылкой на портал ТВ-2. Создатели говорят, что ориентировались на мировые тренды и дух времени.

"Любой вменяемый человек, живя в нашей реальности, чувствует, что все маленько прибаливают. И естественным выражением этого чувства явилось создание коллекции смирительных рубашек. В этом сезоне в тренде – сеточки и крючочки. Ну, и кокошники, конечно. Это скрепы – мы на этом выросли. Пытались обойтись без них – ничего не получилось", –отметил Александр Колпаков.