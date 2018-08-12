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В Томске группа "Сну-сну" представила коллекцию смирительных рубашек

Модели представляют подные в этом сезоне смирительные рубашки, Томск, 12 августа 2018

В Томске на фестивале молодого искусства "Вокруг_3.0" местная арт-группа "Сну-Сну" представила авторскую коллекцию смирительных рубашек под названием "Руки превращаются…". На изготовление 12 моделей ушел месяц.

Коллекция выполнена по эскизам художника Александра Колпакова и дизайнера Лолиты, сообщило издание "Сибирь.Реалии" со ссылкой на портал ТВ-2. Создатели говорят, что ориентировались на мировые тренды и дух времени.

"Любой вменяемый человек, живя в нашей реальности, чувствует, что все маленько прибаливают. И естественным выражением этого чувства явилось создание коллекции смирительных рубашек. В этом сезоне в тренде – сеточки и крючочки. Ну, и кокошники, конечно. Это скрепы – мы на этом выросли. Пытались обойтись без них – ничего не получилось", –отметил Александр Колпаков.

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