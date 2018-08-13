Дональд Трамп поддерживает идею бойкота "Харли-Дэвидсон"

Президент США Дональд Трамп выражает солидарность с соотечественниками, намеренными бойкотировать продукцию брендовой американской компании "Харли-Дэвидсон ", если она переведет часть своего производства за границу.

"Большинство конкурентов "Харли-Дэвидсон " занимают нашу сторону, написал Трамп в воскресном твите. - "Харли сделал очень неудачный ход. Вскоре отношения Америки с внешнеторговыми партнерами станут равноправными ".

Базирующаяся в Висконсине компания ."Харли - Дэвидсон "ранее в этом году объявила о планах перенести производство мотициклов, предназначенных для стран Евросоюза, из США на зарубежные заводы, чтобы избежать пошлин, введенных ЕС в ответ на американские пошлины на импортную сталь и алюминий. Компания сообщила, что ее совокупные убытки могут достигнуть 100 миллионов долларов, и во избежание этого она переносит часть своих мощностей за границу.

Трамп, сссылаясь на профсоюз "Харли-Дэвидсон ", утверждает, что европейские контрмеры - это лишь "предлог " и что компания еще до введения тарифов на сталь и алюминий планировала переместить часть своих цехов в Таиланд. По словам Трампа, его администрация ведет переговоры с иностранными производителями мотоциклов, которые хотели бы перебазироваться в США.