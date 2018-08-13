"Я вам спою, что Крым не ваш": соцсети о признаниях Лаймы Вайкуле

В сети нашли ещё одного видного врага России и ненавистника всего русского. Точнее, ненавистницу, ведь это Лайма Вайкуле.

А вот и сам инфоповод в изложении "Московского комсомольца":

Латвийская певица Лайма Вайкуле, находящаяся с гастролями на Украине, заявила на пресс-конференции в Одессе, что не поедет в Крым, какие бы деньги ей за это ни предложили. Она также высказала свое негативное отношение к Советскому Союзу.

«Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — цитируют ее слова украинские СМИ. Кроме того, артистка заявила, что не испытывает к Советскому Союзу теплых чувств и ностальгии, а очень рада, что в свое время он развалился.

Маргарита Горских:

Сейчас на нее как прыгнут!

И действительно прыгнули!

Евгений Овчинников:

Если бы не Крым, так бы и не узнал, что Лайме Вайкуле 64 года и она всё ещё выступает.

Отдельные затруднения вызывают гражданство и национальность Лаймы.

РИА "Новости" цитируют слова продюсера Иосифа Пригожина:

Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Для меня удивительно, что именно Лайма сделала какое-то заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать… Музыка должна объединять людей, она не должна раскалывать все общество. Когда вы делаете такое заявление, вы оскорбляете огромное количество своих поклонников.

А ИА REGNUM приводит комментарий сенатора Франца Клинцевича:

Действительно, никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе.Но слово — не воробей. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли в Россию.

Вахтанга Кикабидзе вспоминает и музыкальный критик Сергей Соседов в интервью для "Ура.ру":

Соцсети бурлят, потому что это некрасивая позиция. Видимо, россияне оскорблены таким поведением Лаймы. Не будем забывать, что ту роскошную жизнь, которую получила Лайма, она получила только и исключительно благодаря успеху в России. В Латвии у Лаймы работы нет, как и в Эстонии, Литве. Там не для кого петь, там очень узкая аудитория. То, что она зарабатывает в Латвии, это копейки по сравнению с тем, что она зарабатывает в России. Она должна помнить, что именно российский зритель сделал ее той Лаймой, которая она стала.

Или, если ты такая принципиальная, уезжай, как Кикабидзе. Он уехал в Тбилиси и говорит: я в Москве носа не покажу, пока здесь эта власть. Хочется задать Лайме вопрос: готовы ли вы уехать, как Вахтанг Кикабидзе, в Латвию и жить в Риге и не совать нос в Россию, не участвовать ни в каких концертах здесь? Готова ли Лайма идти столь принципиально? Я думаю, что нет. Она прекрасно понимает, что может не выступать в Крыму ни за какой гонорар, имея прекрасные гонорары в Москве, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке.

Захар Прилепин:

В словах Лаймы Вайкуле меня позабавило только выражение "нам, европейцам" (в Крым ездить не надо).

Если что-то и навек показывает местечковость прекрасной (на самом деле, обычная рассейская попса) Лаймы - так это смешная и трогательная претензия на "европейскость". Постарался себе представить, как Милен Фармер, Патрисия Каас или Шинейд О Коннор, любая из них, говорит про себя во множественном числе, да ещё и на Украине: "нам, европейцам". Невозможно вообразить.

Европейцам нет нужды напоминать, что они из Европы, на то они и европейцы.

Нет в Европе никакой Вайкуле, и не будет. Зато по азиатской России она вполне себе, не смотря на любые заявления, будет гастролировать. Только в нашей азиатчине такое и слушают. И такое с лёгкостью прощают. Пошумят и пойдут на концерт "европейской звезды".

Ольга Туханина:

Очередная история. Теперь с Лаймой Вайкуле.

Не понимаю давно, что в таких случаях обсуждать. Зачем программы на ТВ?

У нас свобода слова (да ведь, да?). У нас открытые границы (ага? ага?).

Плевать, что она заявила. Или кто-нибудь ещё.

Метод один - не ходить на концерты. А если граждане ходят, то уж тут ничего не поделаешь. Vox populi vox Dei.

Такие элементарные вещи. Не ходить на концерты, и всё. И не будет здесь никакой Украины. Хочет приехать - пожалуйста. Хочет говорить чушь - её право, мало ли у нас тут тех, кто говорит то же самое.

Не ходите, не платите. А ходите и платите - не обижайтесь.

Сергей Шмидт:

Лезть в разборки попсовиков - дело неблагодарное. Но о ситуации просто интересно порассуждать с точки зрения этакой "этической логики".

С точки зрения такой логики получается, что прав Пригожин, а неВайкуле. Выступать с концертами в стране, которая оккупант, но не выступать из принципиальных соображений на оккупированной этой страной территории - этически не логично.

Почему? А вот почему. Оккупированным ведь должно быть хуже, чем оккупантам. Лишать их удовольствия послушать холодный голос с прибалтийским акцентом, но оставлять это удовольствие для оккупантов это значит подыгрывать оккупантам.

Артур Гаспарян:

Ватное шакалье, проснувшись, на голодный желудок решило полакомиться кровушкой теперь и чудной Лаймы.

Мразям нужен всё новый и свежий корм..

Роман Зайцев:

Может Вайкуле пошлёт на хрен всех этих советчиков, где ей выступать и что ей говорить?

Евгений Понасенков:

По поводу высказываний Лаймы Вайкуле. Я всегда как-то спокойно относился к ее творчеству (оно само по себе спокойное...), но в данном случае хочу ее полностью поддержать. Она европеец - и выглядит, как европеец, а не те мордатые, жирные, часто плешивые тушки, которые на нее накинулись. Одна из бед России - это та часть населения, которая физиологически натаскана тут же нападать и кусать одного - вот всей стаей, стадом на одного. Обязательно нужно изобрести врага. Сами напортачили - и надо хамить всем, кто это замечает. Плюс срабатывают комплексы червей, ползающих по трупу подохшей империи.

Вадим Жук:

Из новостей:

Заявление Лаймы Вайкуле о Крыме повергло всю Россию в шок.

Маленькая элегантная женщина...

Смотри-ка , как мало надо такой великой стране!