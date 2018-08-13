Выпускник впервые в России оспорил в суде результаты ЕГЭ

В Новосибирске выпускник гимназии № 4 Артем Веселов оспорил в суде результаты ЕГЭ (Единого государственного экзамена) по обществознанию. Рассмотрение иска состоится 13 августа в Центральном районном суде города. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Адвокат Ирина Гребнева заявила, что такое разбирательство пройдет в России впервые.

Артём Веселов сдал ЕГЭ по обществознанию, набрав 88 баллов. Он считает, что ему неправильно снизили баллы за три задания. Это был вопрос об определении гиперинфляции и мини-сочинение об экономике. Школьные учителя выпускника согласились с его мнением.

Эссе могут оценить в максимальные два балла, если выпускник привел два примера из разных источников. Веселов сравнивал экономику СССР и России и привел два примера: из курса истории и из личного опыта. Эксперты решили, что оба примера относятся к курсу историии не засчитали их как правильные. Гиперинфляцию он определил по учебнику, изданному Высшей школой экономики.

Сначала, пишет издание, Веселов оспорил результат в региональной конфликтной комиссии, члены которой согласились с его доводами и повысили баллы по одному из заданий. Однако объяснения не удовлетворили школьника, и он обратился в региональное министерство образования, где ему заявили, что все задания оценены корректно. Кроме того, чиновники заявили, что в ответах он ссылался на учебники, которых нет в федеральном перечне изданий, рекомендованных к изучению в школе. После этого школьник обратился в суд.