Следующий саммит Южной Кореи и КНДР состоится в сентябре в Пхеньяне. Об этом представители двух государств договорились на встрече в понедельник, которая проходила в демилитаризованной зоне Пханмунджом – там же, где состоялись первые переговоры Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

В конце апреля в поселении Пханмунджом на южнокорейской территории состоялся межкорейский саммит лидеров Северной и Южной Кореи. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами. Также Пхеньян и Сеул объявили о начале работ над полным ядерным разоружением на Корейском полуострове. Лидеры Южной Кореи и КНДР также встретились в мае в Сингапуре незадолго до американо-северокорейского саммита.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Тогда было заключено перемирие в корейской войне, однако мирный договор до сих пор не подписан. В свою очередь, Мун Чжэ Ин станет первым южнокорейским лидером, посетившим Пхеньян.