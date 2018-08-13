В Бурятии сотрудники СИЗО получили условные сроки за пытки

Суд в Улан-Удэ вынес приговоры семерым сотрудникам следственного изолятора №1, обвиняемым в избиении подозреваемого. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Бурятии.

Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Им назначили по четыре года лишения свободы условно и запретили занимать должности представителей власти на тот же срок.

Суд установил, что 23 января 2013 года сотрудники СИЗО пытались заставить содержащегося под стражей подозреваемого изменить показания в пользу местных криминальных лидеров. Они сковали его наручниками и избили.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. 9 августа судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики оставила приговор без изменения, не удовлетворив апелляционные жалобы осужденных.