Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Более 300 человек пострадали из-за обрушения пирса в Испании

Более 300 человек пострадали из-за обрушения деревянного помоста на музыкальном фестивале в испанском городе Виго, сообщает местное издание El Mundo. Инцидент произошел во время концерта.

Гости фестиваля упали в воду после того, как один из исполнителей попросил их разом подпрыгнуть на пирсе. Конструкция не выдержала веса зрителей и обрушилась. Всех пострадавших госпитализировали. Территорию обыскали водолазы, власти заявляют, что погибших нет.

Еще до начала фестиваля платформу, на которой стояли посетители, критиковали из-за недостаточной прочности. При этом организаторы фестиваля настаивали, что конструкция достаточно прочная и зрителям ничего не угрожает.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG