Карающая рука санкций рубит голову рублю. Эфир в 19:05

Рубль ответил за Скрипалей. Есть ли дно у пропасти? Обсуждают экономист Слава Рабинович, предприниматель Дмитрий Потапенко и журналист Константин Смирнов. Ведущая Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05

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