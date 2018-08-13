Российские миллиардеры потеряли $ 3,1 млрд. за один день

Российские миллиардеры потеряли больше 3 миллиардов долларов за один день, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло после того, как экономический советник президента России Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны, изъяв у них, таким образом, более 500 миллиардов рублей на реализацию майских указов Путина.

В письме президенту Белоусов назвал 14 компаний, которые, по его мнению, могли бы платить в бюджет больше. В результате акции этих компаний упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, который отслеживает размер состояний миллиардеров в реальном времени, больше всех от новой налоговой идеи пострадал владелец "Новолипецкого металлургического комбината" Владимир Лисин – он потерял порядка 832 миллионов долларов, или 4% от всего своего состояния. За ним следуют владелец "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников, потерявший 446 миллионов долларов, и владелец "Северстали" Алексей Мордашов, лишившийся 444 миллионов долларов. Финансовые потери также понесли Геннадий Тимечнко, Алишер Усманов, Роман Абрамович и Владимир Потанин.

Как сообщал РБК, Путин поставил на письме Белоусова резолюцию "Согласен". При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.



