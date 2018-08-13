Норвежский министр уволен за заграничный отпуск с любовницей

Норвежский министр морских промыслов подал в понедельник, 13 августа, в отставку в связи с резкой критикой за нарушение служебной этики. Пер Сандберг скрыл от правительства свои недавние частные поездки в Иран и Китай. Сандберг признал, что выезжал в Иран в июле и в Китай в мае, не уведомив об этом правительство. Норвежский закон требует такого уведомления.

У министра был при себе и служебный смартфон. Норвежским высокопоставленным чиновникам запрещено пользоваться служебными смартфонами в странах, с которыми Осло не имеет соглашений о сотрудничестве в области безопасности. Поэтому Пер Сандберг после возвращения на родину был вынужден сдать телефон сотрудникам службы внутренней безопасности для проверки на случай взлома.

После посещения Ирана и Китая заместитель лидера правой Партии прогресса, 58-летний Сандберг подвергся критике и за то, что в поездках его сопровождала 28-летняя подруга, уроженка Ирана, получившая в Норвегии вид на жительство. Норвежские власти называют Иран, наравне с Китаем и Россией, государствами, чьи спецслужбы активно пытаются завладеть секретной информацией в области вооруженных сил и экономики Норвегии.

Пер Сандберг отказался предоставить властям объяснения о причинах, которые побудили его нарушить правила посещения Ирана и Китая, и решил подать заявление об отставке.