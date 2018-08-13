Как поделили Каспий? Эфир в 21:05

На саммите в Казахстане подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Документ пытались согласовать более 20 лет. Договор заключили Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения и Иран.

Согласно документу, основная площадь водной поверхности моря останется в общем пользовании. Дно и недра делят соседние государства по договоренности между собой и на основе международного права. Кроме того, конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил государств, которые к данному региону не относятся.

Плюсы и минусы нового международного документа обсуждают политолог Александр Шумилин, журналист Аркадий Дубнов, юрист Владимир Гладышев.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

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