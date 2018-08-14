В Лондоне автомобиль врезался в ограду британского парламента

В Лондоне неизвестный на автомобиле врезался в ограждение здания британского парламента - Вестминстерского дворца.

Как минимум два человека пострадали. Врачи оказывают им помощь на месте, угрозы жизни нет.

Водитель автомобиля задержан.

В прошлом году в Лондоне совершили два нападения с помощью автомобилей. Преступник сбил толпу людей на Вестминстерском мосту и смертельно ранил ножом полицейского. Позднее на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, после чего трое пассажиров напали на людей с ножами. Погибли 12 человек, десятки получили ранения. Ответственность за оба нападения тогда взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".