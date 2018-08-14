Ветерану диссидентского движения Мальве Ланда 100 лет

14 августа ветерану демократического движения в СССР Мальве Ланда исполняется 100 лет.

Всю свою трудовую жизнь она работала геологом, потом включилась в диссидентскую деятельность. Ланда подписывала коллективные протесты и воззвания, защищала политзаключенных, ездила к ним на свидания и в ссылку, приходила на политические суды и стояла в декабрьские морозы на молчаливой демонстрации у памятника Пушкину. Она входила в первый состав Московской Хельсинкской группы. Мальва Ланда подготовила многие документы группы, участвовала в пресс-конференциях, поддерживала связи с западными корреспондентами в Москве.

После ареста в 1977 году Александра Гинзбурга, Мальва Ланда вместе с Кронидом Любарским и Татьяной Ходорович стала распорядителем основанного Александром Солженицыным Фонда помощи политзаключенным. Ее дважды судили: один раз по вздорному обвинению в поджоге собственного дома, другой раз – за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Она дважды была в ссылке – в Сибири и в Казахстане.

В марте 2010 года Ланда подписала обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".

Мальва Ланда – человек чести, а не страха, выгоды и расчета, написал в поздралении в фейсбуке Александр Подрабинек.

Мальва Ланда неоднократно участвовала в программах Радио Свобода.

Последние три года она живет в Израиле.