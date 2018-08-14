Президент Турции призвал к бойкоту американской электроники

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о бойкоте американской электроники. Таким образом Анкара ответит Вашингтону на объявленную "экономическую" войну, сказал президент.

Выступая с заявлением в Анкаре, Эрдоган отметил, что агрессия США в экономической сфере затрагивает не только Турцию, но и другие страны. В частности, Россию, Китай и Канаду.

Помимо прочего, турецкий президент заявил о необходимости развития собственного производства.Он также призвал граждан Турции менять доллары на лиру.

В начале августа США ввели санкции в отношении глав МВД и Минюста Турции. Анкара ответила зеркально. Вскоре президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. На фоне этих сообщений турецкая лира обновила минимум к доллару. Власти начали расследование о нескольких сотнях аккаунтов в соцсетях. Их владельцев подозревают в публикации сообщений, провоцирующих рост курса доллара.

Президент Реджеп Эрдоган заявил, что рекордное падение лиры представляет собой спланированную акцию против самостоятельной политики Анкары. С начала года национальная валюта потеряла примерно 45 процентов стоимости.