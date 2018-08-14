Свидетель по делу Серебренникова заявила о фальсификации ее показаний

Бухгалтер "Седьмой студии" Лариса Войкина, показания которой легли в основу обвинения сотрудников студии в мошенничестве в особо крупных размерах, заявила, что протокол ее допроса сфальсифицирован.

Благодаря показаниям Войкиной, следствие установило, что сотрудники "Седьмой студии" получали "неофициальную" завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и выдавали займы третьим лицам, что гендиректор Алексей Малобродский продолжал получать деньги после своего увольнения, а художественный руководитель Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами.

Во вторник Малобродский, выступая в суде, заявил, что протокол допроса свидетеля Войкиной, который он изучал в ходе ознакомления с уголовным делом, и протокол, который следствие зачитывало в суде, в корне различаются в сторону "усиления обвинительной составляющей".

Изданию РБК удалось связаться с Ларисой Войкиной, и та подтвердила, что ее ответы следователю были изменены. "Действительно, один из протоколов правильный, второй – неправильный. Я не знаю, откуда такие противоречия. Я не давала таких показаний", – сказала она.

В частности, в первом варианте протокола на вопрос, кто поручил кадровику Войкиной вести бухгалтерский учет, она отвечает: "Никто не поручал, я сама стала его вести". Согласно же второму варианту, "решение принял Малобродский, который контролировал данный учет".

На вопрос следователя "была ли в "Седьмой студии" практика выдавать сотрудникам наличные в долг?", в первом варианте протокола Войкина отвечает отрицательно, а во втором – положительно. При этом во втором она якобы уточняет, что "решения по этому поводу принимали Серебренников, Малобродский, Итин (гендиректор «Седьмой студии – прим.) и Воронова (продюсер – прим.)".

Из новой версии протокола исчезло опровержение Войкиной того, что в "Седьмой студии" практиковалась выдача займов третьим лицам без отчетности – в частности, ее ответ "нет, это бред". Также исчезли слова Войкиной, что бухгалтер студии Нина Масляева (ключевой свидетель по делу, признавшая вину и заключившая сделку со следствием – прим.) имела поводы для оговора других сотрудников. Зато добавлена фраза о том, что "в ведомостях по оплате труда указывались суммы во много раз меньшие, чем выплачивались фактически на руки", при этом размеры "неофициальной" зарплаты "определяли Малобродский, Серебренников и Итин".

Изменилось и время, когда, по воспоминаниям Войкиной, в "Седьмой студии" появились наличные деньги: в первой версии протокола она говорит о "конце 2012 года", во втором — об апреле. Такая правка, по мнению адвоката Малобродского Ксении Карпинской, нужна для обвинения ее подзащитного. Малобродский работал в "Седьмой студии" до августа 2012 года – то есть, из первого варианта протокола следовало, что он не мог иметь отношения к наличным средствам.



Также в двух протоколах Войкина по-разному описывает полномочия Серебренникова в "Седьмой студии": в первом говорится о том, что он занимался разработкой творческих проектов, во втором — что он "контролировал всю деятельность, включая и финансово-хозяйственную". При этом Войкина рассказывает о специальных совещаниях, на которых Серебренников со своими подельниками решали "все финансовые вопросы".

Сотрудников "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Во вторник Алексей Малобродский подал заявление в ФСБ с требованием проверить протокол допроса свидетеля Войкиной на признаки фальсификации доказательств и потребовал отвода следственной группы под руководством полковника Александра Лаврова.