Мэра Оренбурга задержали по подозрению в коррупции

Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан Следственным комитетом России по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Интерфакс.

По версии следователей, Арапов получил 600 тысяч рублей от бизнесмена за "покровительство в сфере строительства". 200 тысяч из этой суммы чиновник передал своему заместителю Геннадию Борисову. Кроме того, правоохранители нашли в кабинете Арапова четыре миллиона рублей. Их происхождение устанавливается.

Борисов был задержан 9 августа при получении взятки в размере двух миллионов рублей. После этого в квартире Арапова прошли обыски