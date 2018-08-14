Мэра Оренбурга задержали по подозрению в коррупции

Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан Следственным комитетом России по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Интерфакс.
По версии следователей, Арапов получил 600 тысяч рублей от бизнесмена за "покровительство в сфере строительства". 200 тысяч из этой суммы чиновник передал своему заместителю Геннадию Борисову. Кроме того, правоохранители нашли в кабинете Арапова четыре миллиона рублей. Их происхождение устанавливается.
Борисов был задержан 9 августа при получении взятки в размере двух миллионов рублей. После этого в квартире Арапова прошли обыски
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