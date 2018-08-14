В Бухаресте жандармы избили репортёра Deutsche Welle

В Бухаресте при освещении протестной манифестации пострадал корреспондент медиакомпании Deutsche Welle Кристиан Штефанеску. Официальное сообщение медиакомпания об инциденте появилось 14 августа.

По словам журналиста, он освещал акцию протеста в минувшую пятницу, 10 августа, на площади Победы, когда представители жандармерии в грубой форме обратились к нему сначала на словах, а затем нанесли удары дубинками. Корреспондент имел при себе хороший видимый журналистский бейдж и неоднократно заявлял, что является журналистом. Кристиан Штефанеску подал в прокуратуру Бухареста заявление о нанесении увечий.