Турция повысила таможенные пошлины на ряд товаров из США

Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США в два раза увеличить тарифы на импорт стали и алюминия. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Эрдоган.

Пошлины на американскую алкогольную продукцию выросли на 140 процентов, налегковые автомобили - на 120 процентов, на листовой табак - на 60 процентов. Кроме того, повышены пошлины на косметику, рис и уголь.

Решение Анкары обусловлено "преднамеренными атаками администрации США" на турецкую экономику, написал в твиттере вице-президент Турции Фуат Октай.

В начале августа США ввели санкции в отношении глав МВД и Минюста Турции. Анкара ответила зеркально. Вскоре президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. На фоне этих сообщений турецкая лира обновила минимум к доллару. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что рекордное падение лиры представляет собой спланированную акцию против самостоятельной политики Анкары. С начала года национальная валюта потеряла примерно 45 процентов стоимости. Накануне турецкий лидер призвал к бойкоту американской электроники.