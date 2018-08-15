В Крыму прекращена работа с картами Visa и MasterCard

Базирующийся в аннексированном Россией Крыму Генбанк прекратил обслуживание и выпуск карт Visa и MasterCard. Русская служба Би-би-си отмечает, что это был последний банк на полуострове, который выпускал карты международных платежных систем.

Некоторым клиентам банка предложили заменить их на карты российской платежной системы "Мир".

Решение о прекращении работы с Visa и MasterCard принято в связи с введенными в 2014 году санкциями в отношении российских банков в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Как передает Reuters со ссылкой на источники, крымские банки до сих пор эмитировали и обслуживали карты международных систем благодаря их запасу, который был выпущен до санкций.

В начале августа сообщалось, что из Крыма ушла последняя западная гостиничная сеть.

Генбанк входит в группу банка "Россия", председателем совета директоров которого является Юрий Ковальчук. Он включен в санкционный список СШАкак бизнесмен из "ближнего круга Путина".