Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 35

Число жертв обрушения моста на автомагистрали в городе Генуя на севере Италии достигло 35, ранены не менее 16. Таковы последние официальные данные, обнародованные утром в среду. Спасатели продолжают поиски людей под завалами и не исключают, что число жертв еще может возрасти.

Участок моста длиной около 100 метров рухнул на дома и железнодорожные пути днем во вторник. Во время обрушения на мосту были около 30 легковых автомобилей и несколько грузовиков, часть из них упала с высоты примерно 45 метров. Виадук Моранди, связывающий две крупные автомагистрали, был построен 60 лет назад.

Мост был назван по имени Рикардо Моранди, опытного инженера, по чьим проектам в Италии построено много мостов. В 2016 году виадук прошел реконструкцию.

Министр транспорта Италии пообещал в ближайшее время провести экстренную проверку других подобных сооружений. Он также заявил, что директор организации, управляющей итальянскими автомагистралями, должен уйти в отставку.