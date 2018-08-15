Мэттис: Космические войска нужны для защиты от России и Китая

Космические силы необходимы Соединенным Штатам для защиты американских спутников от оружия, которое разрабатывают Китай и Россия. Об этом заявил министр обороны Джеймс Мэттис в ходе визита в Бразилию, сообщает The Washington Post.



Напомнив о том, как в 2007 году Китай демонстративно уничтожил ракетой один из своих бездействующих спутников, министр назвал этот эпизод "посланием" в адрес Вашингтона. С тех пор, отметил чиновник, американская разведка наблюдает "за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе".



Он заверил, что у Пентагона нет планов по размещению оружия в космосе, однако подчеркнул, что американские военные "не станут сидеть сложа руки", если противники попытаются преградить Америке доступ к космическому пространству. Мэттис предпочел сохранить в секрете конкретные меры, которые США готовят агрессорам.



Позиция Мэттиса подтверждается подозрениями, которые в отношении Москвы накануне высказала помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет. Она сообщила, что Россия разрабатывает противоспутниковые ракеты и мобильные лазерные системы. По ее словам, в октябре прошлого года российские военные вывели на орбиту "спутник-инспектор", который ведет себя "крайне ненормально".



Заявления Мэттиса и Поблет прозвучали спустя несколько дней после того, как вице-президент Майк Пенс анонсировал планы создания к 2020 году в США шестого отдельного рода войск — Космических сил.