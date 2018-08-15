Белый дом: советник Трампа встретится с секретарем Совбеза РФ

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе встретится в Женеве с представителями Израиля и Украины, а также с представителем России — секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, темой переговоров станет национальная безопасность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что "такие контакты запланированы и готовятся".

О планируемой встрече Болтона и Патрушева ранее заявляли в в аппарате российского Совбеза и МИД. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны, вероятно, обсудят следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

В конце июня Болтон встречался в Москве с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе визита он поднял вопрос о российском вмешательстве в американские выборы, а также подтвердил несогласие США с российскими действиями на Украине. Вскоре после этого визита состоялась встреча в Хельсинки между Трампом и Путиным.