Наезд на пешеходов в Лондоне: установлена личность водителя

В Британии установили личность водителя, который накануне совершил наезд на пешеходов у здания парламента в Лондоне. Это 29-летний гражданин Британии суданского происхождения по имени Салих Хатер - сообщает Би-Би-Си со ссылкой на правительственные источники.

Журналисты из открытых источников выяснили, что Хатер переехал в Британию около 5 лет назад, жил в Бирмингеме, где работал менеджером в магазине. В Судане он окончил университет. О его возможных связях с террористическими организациями не известно.

Полиция рассматривает инцидент, в результате которого пострадали три человека, как теракт. При этом отмечается, что Хатер отказался сотрудничать со следствием. За последние полтора года это уже четвертый случай умышленных наездов на пешеходов в Британии, которые были квалифицированы как теракты. Их совершали, как правило, люди, связанные с радикальными исламистскими организациями.