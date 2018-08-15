Трансгендер впервые претендует на пост губернатора в США

В США женщина-трансгендер впервые выдвинута претендентом на пост губернатора от одной из крупнейших партий. Демократическая партия в штате Вермонт поддержала кандидатуру Кристин Холлкуист. На праймериз ей удалось обойти трех своих оппонентов, среди которых был 14-летний подросток. Политик, которую до смены пола звали Дэвид Холлкуист, свое выдвижение назвала "историческим".



На посту губернатора она собирается расширить в Вермонте доступ к широкополосному интернету и проводить экологически ориентированную энергетическую политику. По словам Холлкуист, к участию в политике ее подтолкнула победа Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году. В беседе с The Guardian она заявила, что новость о его грядущем президентстве стала для нее "травмой", ведущей к "политической депрессии".



Соперником Холлкуист будет действующий губернатор-республиканец Фил Скотт. Хотя он считается фаворитом гонки, в последнее время его популярность снижается, а на президентских выборах в 2016 году большинство жителей Вермонта проголосовали за Хиллари Клинтон.



62-летняя Холлкуист может стать самым высокопоставленным, но не единственным чиновником-трансгендером в Америке. В прошлом году Даника Роем стала первым открытым трансгендером, которому удалось пройти в парламент штата – она получила место в законодательном собрании Виргинии. Другой открытый трансгендер – Джесс Гербст – является мэром города Нью-Хоуп в Техасе.