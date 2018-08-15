Турецкий суд отказался освободить американского пастора

Суд в Турции в среду отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого местные власти подозревают в пособничестве терроризму. Об этом сообщает телеканал Habertürk. Это уже вторая отклоненная жалоба, которую подал адвокат Брансона в связи с арестом своего подзащитного.

Брансон, которому грозят 35 лет тюрьмы, был арестован два года назад за то, что якобы получал из-за рубежа средства для ведения подрывной антигосударственной деятельности. Прокуратура обвиняет его в контактах с Фетхуллахом Гюленом — проживающим в Америке исламским проповедником, которого в Анкаре считают виновным в организации неудавшегося госпереворота летом 2016 года.

Американские власти неоднократно требовали от Турции освободить пастора. Анкара предлагала Вашингтону обменять Брансона на Гюлена, однако США отказались от сделки из-за недостатка доказательств против имама. Президент США Дональд Трамп назвал Брансона "заложником" Анкары. Несмотря на то, что в прошлом месяце суд перевел пастора под домашний арест, Вашингтон ввел против Турции санкции и удвоил пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Эти меры способствовали обрушению фондового рынка Турции и ее валюты, которая с начала года подешевела к доллару на 40 процентов.

В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов искать "новых друзей", призвал сограждан продавать доллары и пригрозил запретить ввоз американской электроники.