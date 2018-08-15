Минфин: растут расходы на армию, чиновников и Путина

Российское правительство продолжает наращивать траты на оборону и чиновников, в то же время сокращая расходы на социально-экономические программы. Такой вывод следует из отчета Министерства финансов России о расходах бюджета за январь-июль текущего года.



По сравнению с прошлым годом финансирование социальной политики, экономических и космических программ упало почти на 300 миллиардов рублей. На схожую величину — 230 миллиардов рублей — выросли расходы на армию, силовые структуры, а также 6-миллионный госаппарат, численность которого за 20 лет выросла в два раза. Почти вдвое подорожало содержание президента Владимира Путина — с почти 7 до более 11 миллиардов рублей.

Общие расходы на органы безопасности и госслужащих превысили 3 триллиона 300 миллиардов рублей, это практически треть расходной части бюджета.



Наиболее стремительно, однако, выросли расходы на обслуживание госдолга и скупку валюты: траты на эту сферу составили около 2,5 триллионов рублей — почти вчетверо больше по сравнению с 2017 годом.



Информация поступила на фоне резкого ослабления рубля по отношению к доллару. Российская валюта и фондовый рынок находятся под давлением в преддверии новых американских санкций.