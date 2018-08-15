Священники в Пенсильвании более 70 лет насиловали детей

Священники Римско-католической церкви (РКЦ) в американском штате Пенсильвания более 70 лет насиловали детей, жертвами стали более тысячи человек. Такие данные содержатся в отчете о работе большого жюри присяжных штата. В документе, опубликованном во вторник вечером, упоминаются сексуальные преступления священников с 1947 года.

Как выяснили присяжные на основании внутренних докладов РКЦ, церковь на протяжении десятилетий покрывала священников, заподозренных в таких преступлениях, часть из них повышалась в церковной иерархии. У большей части вскрытых преступлений прошел срок давности. Двое священников, однако, были обвинены в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Один из них признал себя виновным в домогательствах к 10-летнему мальчику, совершенных больше 20 лет назад, отмечает USA Today.

Ватикан отказался комментировать доклад большого жюри присяжных, отмечает CNN. В совместном заявлении главы конференции католических епископов США и главы епископского комитета защиты детей и молодежи сказано, что епископам стыдно за грехи и молчание католических священнослужителей.

Большое жюри формируется в некоторых штатах США, чтобы определить, было ли совершено преступление. В отличие от судебных присяжных, большое жюри не определяет, является ли ответчик виновным или невиновным в предъявленных ему преступлениях.