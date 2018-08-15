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Жертвами теракта в Кабуле стали не менее 25 человек

Последствия взрыва в Кабуле

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На западе Кабула в среду жертвами взрыва стали 25 человек, ранены около 40. Об этом сообщает ABC News.

Как рассказал очевидец, взрыв совершил смертник, который прямо во время занятий ворвался на территорию образовательного центра и привел в действие взрывное устройство.

Большинству погибших было 18 лет: в момент теракта в классе находились около сотни студентов, которые готовились к вступительным экзаменам.

Власти винят в теракте организацию "Исламское государство" (запрещена в России), представители которой ранее неоднократно атаковали местные шиитские мечети, школы и культурные центры.

Академия, где произошел взрыв, – частное образовательное учреждение, в котором мужчины и женщины обучаются вместе и готовятся к поступлению в университеты.

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